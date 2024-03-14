9 дней прожили на украинской земле: ВСУ минусовали вражеский десант - горячие кадры

Российские захватчики пытались штурмовать позиции украинских защитников "по-серому". Однако бойцы 47 отдельной механизированной бригады дали отпор и нанесли врагу потери.

Защитники рассказали о бое с врагом и сообщили, что у ликвидированных оккупантов нашли документы. Это россияне, которые находились на восстановлении и вскоре вернулись.

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Ликвидировано еще 35 оккупантов

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили три вражеских БТР.

Так выглядит взаимодействие противотанкистов, артиллеристов, роты ударных БпЛА и экипажа Брэдли,

– сказали защитники.

Также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов.

И это те подразделения, которые после того, как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на 2 месяца и снова вернулись,

– сообщили в бригаде.

Сообщается, что согласно тем документам, которые нашли у россиян, мобилизованы они были 5 марта 2024 года. То есть 9 дней они прожили на нашей украинской земле.

Видео 47 отдельной механизированной бригады:

Потери врага в Украине