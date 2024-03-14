9 дней прожили на украинской земле: ВСУ минусовали вражеский десант - горячие кадры
Источник:47 отдельная механизированная бригада
Российские захватчики пытались штурмовать позиции украинских защитников "по-серому". Однако бойцы 47 отдельной механизированной бригады дали отпор и нанесли врагу потери.
Защитники рассказали о бое с врагом и сообщили, что у ликвидированных оккупантов нашли документы. Это россияне, которые находились на восстановлении и вскоре вернулись.
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Ликвидировано еще 35 оккупантов
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили три вражеских БТР.
Так выглядит взаимодействие противотанкистов, артиллеристов, роты ударных БпЛА и экипажа Брэдли,
– сказали защитники.
Также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов.
И это те подразделения, которые после того, как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на 2 месяца и снова вернулись,
– сообщили в бригаде.
Сообщается, что согласно тем документам, которые нашли у россиян, мобилизованы они были 5 марта 2024 года. То есть 9 дней они прожили на нашей украинской земле.
Видео 47 отдельной механизированной бригады:
Потери врага в Украине
- По состоянию на утро 14 марта с 24 февраля 2022 года россияне потеряли 427 840 единиц личного состава – убитыми и ранеными. За последние сутки ликвидировано 970 оккупантов.
- Также за минувшие сутки враг потерял 5 танков, 17 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 15 дронов оперативно-тактического уровня, крылатая ракета, 27 автомобилей и 9 единиц специальной техники.
- В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Зато Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.