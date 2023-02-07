Командовал полком мобилизованных из Татарстана: ВСУ ликвидировали очередного российского генерала
7 февраля 2023, 08:57Читати новину українською
Украинские военные наносят мощные потери оккупантам. Сообщается, что этой ночью ВСУ ликвидировали генерал-майора Дмитрий Ульянов.
Речь идет о Дмитрии Ульянове. Он командовал полком мобилизованных из Татарстана. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 Канал.
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Что известно о ликвидированном россиянине
Отмечают, что Ульянов ранее служил в должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, был командиром 1141-го артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ1030 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.
Потери врага в технике по состоянию на 7 февраля
- танков – 3 245;
- боевых бронированных машин – 6 443;
- артиллерийских систем – 2 232;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
- специальной техники – 208.