ВСУ ликвидировали выступ России под Лиманом и сорвали окружение Донбасса: обзор ситуации на фронте от ISW

Силы обороны Украины ликвидировали российский выступ к северу от Лимана и остановили продвижение оккупантов в Донецкой области. Это полностью сорвало планы командования страны-террористки по масштабному окружению Славянска, Краматорска и Дружковки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), за последние месяцы украинские военные оттеснили противника к реке Жеребец.

Что происходит на Донбассе?

В результате успешных контрнаступательных действий украинских подразделений российское командование утратило возможность реализовать план окружения Славянско-Краматорской агломерации с севера и юго-запада.

Российские военные блогеры также признают потерю контроля над выступом и отмечают, что бои сместились непосредственно к оборонительным рубежам вдоль реки Жеребец.

На Лиманском направлении украинские силы продолжают контратаки. В то же время главная цель России остается неизменной – захватить Лиман и создать условия для широкого окружения украинских позиций в районе укрепленного пояса Донецкой области.

На Краматорском направлении российские войска продолжают попытки проникновения небольшими группами. Украинские военные отмечают, что оккупанты активно используют FPV-дроны, разведывательные беспилотники и управляемые авиабомбы. В то же время расширение украинской "зоны поражения" затрудняет российскую логистику и продвижение.

На Константиновском направлении россияне 11–12 сентября продолжали наступление, но не продвинулись. Оккупанты пытаются продвигаться в сторону Дружковки из района Райского и регулярно наносят удары управляемыми авиабомбами по украинским позициям.



Константиновка-Дружковка / ISW

На Покровско-Добропольском направлении российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных успехов не добились. Российское Минобороны заявило о захвате Веселого, однако эта информация, опять же, требует подтверждения.

Каковы основные изменения на других направлениях фронта?

На Сумском направлении российские войска 11–12 сентября продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не достигли. Россияне пытались проникнуть на территорию области через трубопровод из Курской области, однако украинские военные нанесли удар по примерно 10 оккупантам. Украинская бригада заявила, что контролирует этот маршрут.

На Харьковском направлении российские войска также продолжали наступление, в частности вблизи Липцев, но подтвержденных успехов не достигли. Российские источники продолжают заявлять о якобы окружении украинских сил к северо-востоку от Харькова, однако у ISW нет подтверждений такого окружения. В то же время россияне предпринимали попытки проникновения в районе Артильного.



Харьковская область / ISW

На Купянском направлении оккупанты продолжали наступательные действия вблизи Западного и Дворичной, но продвижения не зафиксировано. На Боровском направлении российские войска также пытались провести атаку, однако подтверждений их продвижения нет.

На Запорожском направлении россияне продолжали ограниченные наступательные действия вблизи Гуляйполя и на западе области, однако без подтвержденного продвижения. Украинские военные при этом наносят удары по российским пунктам управления, дронам, технике и логистике.

На Херсонском направлении 12 сентября наземной активности российских или украинских войск не зафиксировано. В то же время украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам, в частности по наземной станции управления дронами возле оккупированного Железного Порта.

Отдельно продолжается украинская кампания против российской военной логистики в Черном и Азовском морях. В частности, украинский дрон поразил российский нефтяной танкер "Armada Leader". По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, за последние 10 недель украинские силы провели 285 атак на нефтяные танкеры в Черном и Азовском морях.