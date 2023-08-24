Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. В свою очередь, украинские защитники проводят удачную методическую работу по ликвидации российских оккупантов.

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Ликвидация врага

Россияне используют на фронте преимущественно регулярные войска. Они остались без ЧВК "Вагнера", которую украинские Силы обороны беспощадно разбили возле Бахмута.

"Такого варианта у них уже нет, у них другие подразделения. Что касается других частных подразделений, то там ситуация совсем другая и она очень отличается от "Вагнера"", – пояснила заместитель министра обороны.

Анна Маляр о ситуации на фронте: смотреть видео

Помимо регулярных войск российские оккупанты также пытаются использовать так называемые профессиональные подразделения. Речь идет о десантниках.

Собственно, они используют их на Юге и на Востоке, несмотря на то, что наши военные их очень хорошо уничтожают,

– подчеркнула Анна Маляр.

В общем, по состоянию на 24 августа, военные ВСУ ликвидировали еще 340 российских оккупантов. В общей сложности цифра потерь врага составляет 259 160 человек, и она может корректироваться.

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