ВСУ могут обрезать поставки войскам оккупантов под Изюмом, – Арестович

Наши защитники могут обрезать каналы снабжения россиян в Харьковской области. Речь идет об Изюмском направлении, где уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои.

Детальнее об этой возможности украинских войск рассказал советник главы Офиса президента 21 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним ютуби "Фейгин Live".

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Россиян могут просто "отрезать"

По словам Арестовича, вскоре могут быть хорошие новости о территории возле города Волчанск. Мол, там уже происходят "разные интересные события",

За Северским Донцом есть город Волчанск, почти на границе с РФ. Южнее происходят разные интересные события не в пользу российской группировки и вероятной поставки группировке под Изюмом. Подробности говорить не будем, но события происходят,

– объяснил Арестович.

Он отметил, что у российской армии в этой зоне боевых действий могут начаться серьезные проблемы,

связаны с возможностью снабжения группировкой. То есть большую группу врагов могут просто "обрезать" от остальных войск. Когда именно это может случиться – пока неизвестно.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

Еще в начале мая в Вооруженных Силах Украины сообщили, что начали проводить контрнаступательные операции. На Харьковском направлении от 5 мая удалось освободить от врага очень большую территорию . По меньшей мере, под влияние Украины вернулись 23 города и села.

Наиболее известным случаем сообщения об увольнении было видео 227 батальона 127 бригад и сил территориальной обороны. Чиновники подразделения вытеснили российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией. После этого они записали видео, где обратились к главе государства. "Мы пришли, господин президент, мы здесь" – сказал тогда один из бойцов терробороны.

Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 19 мая сообщил, что все пока не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что примерно четверть территории Харьковщины до сих пор оккупирована . Наступление россиян на этом направлении удалось почти полностью остановить. Поэтому враг сосредотачивает усилия на удержании позиций.

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