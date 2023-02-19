Как уничтожить противника, нечувствительного к потерям: важный нюанс

Главным смыслом стратегии Украины в нынешней войне должен быть не сугубо военный вопрос, связанный с необходимостью нанести нашему противнику самое большое военное поражение на поле боя. Должно быть совсем другое стремление.

Поражения не заставят Россию прекратить войну

Самое крупное и самое масштабное из возможных (стратегического уровня) военное поражение ВС России вовсе не гарантирует нам прекращение войны исключительно на наших условиях. Более того, оно вообще не гарантирует прекращение войны, как таковой.

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В войне с Россией всегда следует иметь в виду ту особенность, что никакие потери и поражения сами по себе не заставляют это государство прекращать войну. Это такая особенность этой страны. Это не является чем-то страшным, роковым или непреодолимым.

Другими словами, даже несмотря на нечувствительность к потерям и поражениям, Россия не "почти непобедима в войне". Это просто ее особенность как государства, не более.

Однако было бы очень недальновидно, ведя войну с Россией, не учитывать этого фактора. Особенно, учитывая, что производным от этой российской "нечувствительности" является ее способность продуцировать достаточно значительную по своим объемам и масштабам военную силу.

Поэтому вопрос выбора и реализации такой стратегии ведения войны с Россией, которая наиболее эффективно учитывала бы эту ее особенность, по сути, является вопросом победы над ней.

Украина не может уничтожить все российское войско

Конечно, если вы Китай или Индия, то можете "плюнуть и растереть" эту особенность России. В мобилизационной погоне и мобилизационном напряжении вы все равно ее победите, даже если она почти "с улыбкой" переносит любые потери и поражения. Вы ее задавите просто "массой тела".

Но Украина не является ни Китаем, ни Индией, ни даже Пакистаном. В войне с такой страной как Россия нужна стратегия, которая лишила бы Москву не только смысла ведения войны, что почти невозможно, но и прежде всего возможности вести войну.

Сделать это по отношению к России дело не из простых. Ведь в реальности у России есть:

военная сила, как инструмент ведения войны;

ресурсы для ведения войны;

финансы для ведения войны;

ВПК для производства средств ведения войны.

Украина, конечно, может влиять на все эти четыре предпосылки, которые создают "продуктивное поле" для ведения войны Россией. Но делать это она может исключительно посредством своих союзников и партнеров.

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Более того, 3 последних пункта нуждаются в согласованных усилиях многих стран, что также не делается за один раз. А вот первая "предпосылка" является ключевой, как в смысле терминов, так и в общем стратегическом значении для общего ведения войны. Ведь очевидно, если лишить Россию главного инструмента ведения войны, то есть ее армии, то она будет вынуждена прекратить войну на тех условиях, которые выдвинет противник.

В случае Украины стратегия, предусматривающая исключительно физическое истребление российской армии с помощью ведения боевых действий, мягко говоря, не очень перспективна в плане шансов и возможности в конце концов победить Россию.

Как Украине победить врага

Что же делать в таких условиях? Нужно добиться кардинального и решающего понижения боевых возможностей российской армии. То есть, следует лишить ее возможности выполнять свое главное предназначение – быть главным инструментом войны. То есть развалить российское войско. То есть провернуть тот самый трюк, который с ним сделали в 1917 году.

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На мой взгляд, это гораздо важнее и значимее для стратегического уровня этой войны, чем даже прорыв к Азову или освобождение Крыма. Если вы переломаете руки и ноги своему противнику, то он не сможет ходить и что-то делать. На этом сражение закончится очевидной вашей победой.

Иными словами, победить Россию в этой войне мы сможем только тогда, когда ее вооруженные силы превратятся из организованной военной силы в неорганизованную. Врага нужно не просто лишить желания воевать, а возможности воевать.