Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Владислав Селезнев. Он убежден, что чем слабее будут возможности российской армии, тем более эффективным будет контрнаступление ВСУ.

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ВСУ готовы уничтожать военные объекты России

Селезнев отметил, что Данилов прав. Российская пропаганда постоянно раздувала миф о "самой совершенной в мире" ПВО России. Однако "хлопок" на военных объектах россиян на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует о том, что дела у захватчиков идут не очень хорошо.

Также военный эксперт обратил внимание, что секретарь СНБО упомянул в своем сообщении немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве. Есть свидетельство о том, что ВСУ начеку.

ВСУ в этом контексте будут действовать рационально, потому что посадка БПЛА на Красной Площади – это отличный информационный повод, но военной пользы от этого мало. А вот уничтожение вражеских объектов, в том числе – на территории Москвы, – это более насущная ситуация, реализовать ее важно в кратчайшие сроки,

– считает он.

Владислав Селезнев подчеркнул, что чем слабее будут возможности российской армии, тем более эффективным будет контрнаступление ВСУ.

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