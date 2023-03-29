Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він переконаний, що чим слабшими будуть можливості російської армії, тим більш ефективним буде контрнаступ ЗСУ.
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ЗСУ готові знищувати військові об’єкти Росії
Селезньов зазначив, що Данілов має рацію. Російська пропаганда постійно роздмухувала міф про "найдосконалішу у світі" ППО Росії. Однак "бавовна" на військових об’єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України свідчать про те, що справи у загарбників йдуть не дуже добре.
Також військовий експерт звернув увагу, що секретар РНБО згадав у своєму дописі німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився на Червоній площі у Москві. Є свідчить про те, що ЗСУ напоготові.
ЗСУ у цьому контексті будуть діяти раціонально, бо посадка БпЛА на Червоній Площі – це чудовий інформаційний привід, але військової користі з того мало. А от нищення ворожих об’єктів, у тому числі – на території Москви, – це більш нагальна ситуація, реалізувати її важливо у найкоротші терміни,
– вважає він.
Владислав Селезньов наголосив, що чим слабшими будуть можливості російської армії, тим більш ефективним буде контрнаступ ЗСУ.
Данілов заявив про БпЛА з дальністю 3 тисячі кілометрів: дивіться відео
Що написав Данілов про безпілотники для ЗСУ
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на озброєнні Сил оборони можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. Він опублікував цікаве знамените фото із прямим натяком.
- Данілов опублікував фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році, незадовго до розвалу СРСР, пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони та приземлився на Червоній площі в Москві. "1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", – додав секретар РНБО.
- До слова, нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників. Станом на 28 березня перші 3 ударні роти БпЛА вже готові до бою. Вони вже повністю укомплектовані, мають пікапи, ударні коптери та Старлінки.