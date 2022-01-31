ВСУ могут попасть в пятерку сильнейших армий мира, – Резников
Источник:LB.ua
Сегодня очень важно развивать вооруженные силы и поддерживать армию. Несмотря на то, что Украина занимает 22-е место в мировом рейтинге военной мощи, есть куда развиваться.
Об этом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников. В то же время, он отметил, что Индия и Япония входят в пятерку лучших, поэтому украинцам нужно двигаться в том направлении.
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Министр подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы Украины – самая большая сухопутная армия в Европе – 261 тысяча. Кроме этого, по его словам, ни у одной европейской армии нет такого боевого опыта, как у нас.
"На протяжении десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности. Украинцы будут носить форму, а европейцы будут платить за это", – добавил он.
ВСУ среди сильнейших армий
- Вооруженные силы Украины через год поднялись в рейтинге сильнейших армий мира на три строчки. Так, наши военные заняли 22 место в списке. В перечне ВСУ обошли Канаду и Польшу.
- Возглавили список традиционно США, Россия и Китай. В первую пятерку тоже вошли Индия и Япония.
- В Европе украинские Вооруженные силы по состоянию на 2022 год занимают шестую позицию, впереди Испания.