Частично мобилизованные начинают убегать, – Свитан сказал, где может произойти прорыв фронта

Российские захватчики начинают эвакуироваться из-под города Пологи на Запорожье. В первую очередь говорится о госпиталях и администрации врага, а также коллаборантах, которых привлекали к сотрудничеству.

Кроме того, заметно увеличилось количество так называемых 500-х, то есть российских военных, отказывающихся воевать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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"Мобики" убегают в сторону Мариуполя

Так, количество отказников увеличилось до той степени, что их на вертолетах ловят по всему Приазовью. Российские Ми-8 и Ми-24 ходят специальными звеньями и десятками вылавливают дезертиров из рядов частично мобилизованных.

То есть понимая, что в ближайшее время будет прорыв украинских войск через этот фронт, частично мобилизованные, по меньшей мере, понемногу начинают убегать. Направление движения довольно специфическое – все идут в сторону Мариуполя,

– сообщил Свитан.

Оккупантам нет никакого смысла оставаться на Херсонщине

Что интересно, российские захватчики не убегают на оккупированный полуостров Крым. По всей видимости, они понимают, что после выхода Вооруженных Сил на Азовское побережье – крымская и херсонская группировка врага попадает в оперативный котел.

"Мы увидим в ближайшее время большой Крымско-Херсонский котел. Скорее всего, россияне примут решение отходить по меньшей мере в Крым. Им не будет военного смысла оставаться на херсонской земле", – отметил военный эксперт.

Так, украинские защитники на левом берегу начнут обстреливать врага с двух сторон: с Запада – со стороны Днепра и после выхода на побережье – с Востока. Если же оккупанты окажутся под перекрестным огнем, то многое потеряют, поэтому вероятнее всего – будут отходить.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

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