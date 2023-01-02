Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, как только Украина получит MIM-104 Patriot, то наша ПВО сможет повысить прикрытие неба до 95%.

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Системы ПВО Украины достигли самой высокой точки

Черник объяснил, что система противовоздушной обороны – это, прежде всего, алгоритмы. Самое важное в ней – понять и вычислить траекторию полета и выпустить на перехват соответствующую ракету. Если произошел факт перехвата баллистической ракеты, то алгоритмы вычисления нашей системы ПВО достигли своей высочайшей точки.

То есть баллистические цели становятся для нас достижимыми. А значит, возможность россиян наносить по-настоящему болезненные удары – понижается,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что в части качества наша ПВО выходит на новые параметры. Как только у нас появятся MIM-104 Patriot, то сможем повысить прикрытие неба до 95%. Однако надо помнить, что даже если в Украину привезти все установки мира – то прорывы будут, ведь не бывает, что закрывается все на 100%.

Черник прокомментировал успехи ПВО Украины в сбитии баллистических целей: смотрите видео

Способна ли Россия восстанавливать ракетный потенциал

Он отметил, что заявления российского Минобороны о том, что ракеты "Калибр" у них никогда не закончатся, рассчитаны на них самих. Таким образом оккупанты пытаются поддерживать у своего населения веру в "спецоперацию", в то, что они смогут еще что-то переломить в войне.

Это классический внутренний пропагандистский нарратив,

– заявил Черник.

По его словам, россияне все еще могут производить "Калибры", но не в нужном им количестве. Чтобы переламывать ход войны, оккупантам нужно запускать не менее 60 – 70 ракет одновременно и с частотой не более 5 – 7 дней. Этого они сделать не смогут, ведь невозможно сделать такое количество ракет.

Однако, отметил он, россияне будут производить 20 – 25 единиц. Это значит, что мы все еще остаемся в зоне стратегической угрозы. Но она уже не такая, как была в начале войны и во время самых массированых атак в октябре – ноябре 2022 года.

То есть колоссальных ударов, которые были перед этим, они делать уже не могут,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что в конце концов у оккупантов будут снижаться возможности для производства ракет, ведь им для этого потребуются, например, чипы. Так что российский ракетный потенциал выхолащивается, хоть и не такими быстрыми темпами, как бы нам хотелось.

Что известно о ракетных ударах России по Украине: коротко