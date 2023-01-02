Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. За його словами, щойно Україна отримає MIM-104 Patriot, то наша ППО зможе підвищити прикриття неба до 95%.

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Системи ППО України сягнули найвищої точки

Черник пояснив, що система протиповітряної оборони – це насамперед алгоритми. Найважливіше в ній – зрозуміти й обчислити траєкторію польоту й випустити на перехоплення відповідну ракету. Якщо стався факт перехоплення балістичної ракети, то алгоритми обчислення нашої системи ППО сягнули своєї найвищої точки.

Тобто балістичні цілі стають для нас досяжними. А отже, можливість росіян завдавати по-справжньому дошкульних ударів – понижується,

– наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що в частині якості наша ППО виходить на нові параметри. Щойно у нас з'являться MIM-104 Patriot, то зможемо підвищити прикриття неба до 95%. Однак треба пам'ятати, що навіть, якщо в Україну привезти всі установки світу – то проривання будуть, адже не буває, що закривається все на 100%.

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Чи здатна Росія відновлювати ракетний потенціал

Він зауважив, що заяви російського Міноборони про те, що ракети "Калібр" у них ніколи не закінчаться, розраховані на них самих. Так окупанти намагаються підтримувати у свого населення віру у "спецоперацію", в те, що вони таки зможуть ще щось переламати у війні.

Це класичний внутрішній пропагандистський наратив,

– заявив Черник.

За його словами, росіяни все ще можуть виробляти "Калібри", але не в потрібній їм кількості. Аби переламувати хід війни, окупантам треба запускати щонайменше по 60 – 70 ракет одночасно та із частотою не більш ніж 5 – 7 днів. Цього вони зробити не зможуть, адже неможливо виготовити таку кількість ракет.

Однак, зазначив він, росіяни будуть виробляти 20 – 25 одиниць. Це означає, що ми все ще залишаємося в зоні стратегічної загрози. Але вона вже не така, як була на початку війни та під час наймасовіших їхніх атак у жовтні – листопаді 2022 року.

Тобто колосальних ударів, які були перед цим, вони робити вже не можуть,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що зрештою в окупантів будуть знижуватися можливості для виробництва ракет, адже їм для цього потрібні будуть, наприклад, чипи. Тож російський ракетний потенціал вихолощується, хоч і не такими швидкими темпами, як би нам хотілося.

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