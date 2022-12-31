Відомо, що загалом ворог здійснив по території України близько 20 запусків ракет. Однак деякі з них впали на території самої країни-терористки.
Важливо Путін в останній день року запустив ракети по Україні: усе про масовану атаку 31 грудня
Деякі ракети могли впасти у самій же Росії
За даними Міноборони України, для обстрілів нашої держави Росія використала:
- літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря,
- оперативно-тактичні комплекси наземного базування "Іскандер-М".
Однак за інформацією, що наразі уточнюється, кілька з них не долетіли до України і впали на території самої ж Росії. Так, нагадаємо, вдень 31 грудня у російських телеграм-каналах з'явилась інформація про те, що невідомий об'єкт впав у Волгоградській області.
Однак місцеві стверджують, що це могла бути не ракета, а безпілотник.
Що знайшли місцеві / Фото росЗМІ
Скільки ракет збили українські сили ППО
Загалом же українським захисникам вдалося знищити 12 крилатих ракет у трьох областях нашої держави. Мовиться про:
- Київську,
- Житомирську,
- Хмельницьку області.
Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО,
– розповіли в Міноборони України.
Масована ракетна атака 31 грудня: що відомо
- Сповіщення про чергову масовану ракетну атаку прозвучало близько 13:00 31 грудня. Спершу вибухи почули на Київщині. Міський голова Києва згодом підтвердив вибухи у місті, а також повідомив, що щонайменше одна людина загинула, ще 20 – постраждали.
- Також повідомлення про ворожі ракети появилося й у Хмельницькому. Там внаслідок влучань щонайменше 7 людей постраждали, троє з яких зараз перебувають у тяжкому стані.
- Не оминули російські ракети й Миколаїв, де внаслідок прильотів пошкоджена цивільна інфраструктура. Однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
- 31 грудня російські ракети полетіли також на Запоріжжя. Окупанти пошкодили приватні будинки. Серед чотирьох постраждалих 14-річна дівчинка.