Відомо, що загалом ворог здійснив по території України близько 20 запусків ракет. Однак деякі з них впали на території самої країни-терористки.

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Деякі ракети могли впасти у самій же Росії

За даними Міноборони України, для обстрілів нашої держави Росія використала:

літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря,

оперативно-тактичні комплекси наземного базування "Іскандер-М".

Однак за інформацією, що наразі уточнюється, кілька з них не долетіли до України і впали на території самої ж Росії. Так, нагадаємо, вдень 31 грудня у російських телеграм-каналах з'явилась інформація про те, що невідомий об'єкт впав у Волгоградській області.

Однак місцеві стверджують, що це могла бути не ракета, а безпілотник.



Що знайшли місцеві / Фото росЗМІ

Скільки ракет збили українські сили ППО

Загалом же українським захисникам вдалося знищити 12 крилатих ракет у трьох областях нашої держави. Мовиться про:

Київську,

Житомирську,

Хмельницьку області.

Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО,

– розповіли в Міноборони України.

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