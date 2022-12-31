Известно, что враг в целом осуществил по территории Украины около 20 запусков ракет. Однако некоторые из них упали на территории самой страны-террористки.
Важно Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря
Некоторые ракеты могли упасть в самой России
По данным Минобороны Украины, для обстрелов нашего государства Россия использовала:
- самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря,
- оперативно-тактические комплексы наземного базирования "Искандер-М"
Однако согласно информации, которая уточняется, несколько из них не долетели до Украины и упали на территории самой же России. Так, напомним, днем 31 декабря в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестный объект упал в Волгоградской области.
Однако местные утверждают, что это могла быть не ракета, а беспилотник.
Что нашли местные / Фото росСМИ
Сколько ракет сбили украинские силы ПВО
В целом же украинским защитникам удалось уничтожить 12 крылатых ракет в трех областях нашего государства. Речь идет о:
- Киевской,
- Житомирской,
- Хмельницкой областях.
Кроме того, в Киевской области сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО,
– рассказали в Минобороны Украины.
Массированная ракетная атака 31 декабря: что известно
- Уведомление об очередной массированной ракетной атаке прозвучало около 13:00 31 декабря. Сначала взрывы услышали в Киевской области. Мэр Киева впоследствии подтвердил взрывы в городе, а также сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, еще 20 – пострадали.
- Также сообщения о вражеских ракетах появилось и в Хмельницком. Там в результате попаданий по меньшей мере 7 человек пострадали, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.
- Не обошли российские ракеты и Николаев, где в результате прилетов повреждена гражданская инфраструктура. Однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.
- 31 декабря русские ракеты полетели также на Запорожье. Оккупанты повредили частные дома. Среди четырех пострадавших – 14-летняя девочка.