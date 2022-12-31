Известно, что враг в целом осуществил по территории Украины около 20 запусков ракет. Однако некоторые из них упали на территории самой страны-террористки.

Важно Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря

Некоторые ракеты могли упасть в самой России

По данным Минобороны Украины, для обстрелов нашего государства Россия использовала:

самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря,

оперативно-тактические комплексы наземного базирования "Искандер-М"

Однако согласно информации, которая уточняется, несколько из них не долетели до Украины и упали на территории самой же России. Так, напомним, днем 31 декабря в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестный объект упал в Волгоградской области.

Однако местные утверждают, что это могла быть не ракета, а беспилотник.



Что нашли местные / Фото росСМИ

Сколько ракет сбили украинские силы ПВО

В целом же украинским защитникам удалось уничтожить 12 крылатых ракет в трех областях нашего государства. Речь идет о:

Киевской,

Житомирской,

Хмельницкой областях.

Кроме того, в Киевской области сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО,

– рассказали в Минобороны Украины.

Массированная ракетная атака 31 декабря: что известно