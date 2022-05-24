ВСУ на Юге наголову разбили "элитную" 58 армию врага, которая имела новейшее вооружение: перехват

Российские кафиры продолжают нести в Украине большие потери. Враг теряет даже "элитные" подразделения, на которые возлагал большие надежды и снабжал лучшим оружием.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его супругой. Рашист в телефонном разговоре рассказал очень интересные факты о потерях врага.

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ВСУ разбили "элитную" армию российских оккупантов

Как поделился российский оккупант, на южном направлении 58 армия врага разбита наголову украинскими героями. Рашист в шоке – эту армию орки считали "передовой". Еще с 2018 года им предоставили новейшее оружие и технику, "аналогов которым нет".

От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась "самой тяжелой" армией в Южном военном округе. От нее не осталось почти ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него во рту ни одного человека живого нет. Всех убили. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека,

– жалуется оккупант своей пассии.

Российским оккупантам стоит наконец-то начать беспокоиться о сохранении своей жизни и бежать из Украины, иначе их будет ждать судьба их "элитной" армии на Юге.

Новости с фронта: коротко о главном

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что у России очень ограниченные ресурсы, которых для ведения активных боевых действий до конца года не хватит. Он верит, что война завершится возвращением Крыма и освобождением от оккупантов всех украинских территорий, и произойдет это до конца 2022 года.

Украине удалось провести успешную подготовку к "теплой" встрече российского десанта. Поэтому планы врага по высадке своих сил на украинский берег если и не исчезли с повестки полностью, то не рассматриваются им как ближайший шаг.

11 граждан Чехии хотели присоединиться к ВСУ и помогать Украине бороться с российскими оккупантами. Президент Чехии Милош Земан отклонил запросы.

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