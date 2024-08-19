Две недели без этой статьи было очень хорошо, – "Гендальф" высказался про материал Economist

С началом Курской операции многие мировые СМИ выпустили статьи с предположениями относительно целей наступления ВСУ в России. Но Илья Самойленко ("Гендальф"), офицер 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ, раскритиковал материал The Economist.

Журналисты The Economist назвали Курскую операцию авантюрой генерала Сырского. По их мнению, она "дала украинцам надежду после года неизменно мрачных новостей" и восстановила авторитет Главкома. "Долгосрочный успех или неудача операции будет зависеть от того, каким будет ответ России", говорится в материале.

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Почему "Гендальф" раскритиковал статью The Economist

Вчера вышла статья The Economist, которая, как им кажется, раскрывает замысел Курской операции. Две недели без этой статьи было очень хорошо, потому что сейчас они активизировали это поле домыслов и догадок, которые можно продуцировать очень сильно из-за той отрывочной информации, которую мы получаем как от наших источников, так и от источников противника. Но в основном, если есть цель оттянуть какие-то силы с основных направлений удара здесь, то уже частично можно наблюдать, что противник хотя бы зашевелился,

– объяснил азовец в эфире телемарафона.

Также Самойленко отметил: для врага идеологически важна территория "старой России" или старая территория России. Они имеют много нелогичных, иррациональных категорий и живут в них. Например, "борьба за величие" или "борьба за престиж" – важная часть психологии россиян.

В статье The Economist говорилось о том, что Москва более агрессивно реагирует на наступление. Она отправила на усиление уже лучше подготовленные подразделения, а на Донбассе якобы уменьшилось давление на ВСУ (за исключением Покровского направления). Но "Гендальф" опроверг это.

"На фронте это еще никак не отразилось: противник продолжает активные попытки наступательных действий. Плотность и активность обстрелов и штурмовых действий осталась на том же уровне, а иногда даже выросла", – рассказал он.