Сами подготовили почву для Курской операции: ISW указали на просчеты Кремля

В Институте изучения войны проанализировали, почему стала возможной успешная Курская операция ВСУ. Одна из причин в том, что Россия недооценивала Украину.

Десантно-штурмовые войска показали первый день прорыва границы. Эта уникальная операция уже вошла в историю.

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Как Кремль сам способствовал прорыву границы в Курской области

Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточных мер для защиты российской территории,

– считают аналитики.

В ISW предположили: если бы россияне постоянно планировали защищаться от украинского вторжения, они бы быстрее создали более сплоченную и четкую структуру. И здесь Путин виноват сам, ведь долгое время не объявлял военное положение – и не делает этого до сих пор.

Москва считала, что все под контролем, а "СВО" охватит территорию Украины, то есть что боевые действия будут по ее правилам. Между тем война постучалась в дома самих россиян на их же территории.

"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала", – подытоживают в материале.