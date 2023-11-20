Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что успехи украинских сил на левом берегу Херсонской области имеют важное значение и могут изменить ситуацию на фронте. Однако все зависит от того, какие планы у украинского командования.
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"Плацдарм надежды"
На левобережье Херсонской области сложилась интересная ситуация: враг не может вытеснить оттуда украинскую группировку.
Здесь интересно будет наблюдать за тем, что будет происходить на "плацдарме надежды" – левом берегу Херсонской области. Если украинским командованием будет принято решение о передислокации туда и форсировании Днепра с большим количеством техники, не исключено, что там может лопнуть фронт врага. Это создаст много негативных последствий для него, а для нас – позитивные,
– отметил военный эксперт.
Александр Мусиенко оценил перспективы продвижения ВСУ на левом берегу Херсонской области: смотрите видео
Этот плацдарм имеет важное значение, однако его потеря не будет критической, поскольку он пока невелик, хотя в то же время добыт тяжелой ценой. В случае же его потери возвратиться на него будет очень сложно, потому что враг там все заминирует и создаст линии Суровикина.
"Этот вопрос подходов – какое мнение перевесит в нашем командовании. Украинские силы могут перейти в стратегическую оборону на зимний период и действовать малыми группами в атаках. Есть еще один вариант – до конца 2023 года расширить плацдарм на левобережье и атаковать врага. Ближайшее время покажет, какая именно позиция перевесит", – объяснил Александр Мусиенко.
Ситуация на левобережье Херсонской области
- По состоянию на последние сутки ВСУ удерживают свои позиции на левом берегу Днепра и продолжают вести контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам врага.
- Ранее Генштаб сообщал о том, что украинские силы 17 ноября вытеснили врага с его позиции на левом берегу Херсонской области и закрепились на завоеванном плацдарме. Это позволит в случае успешности операции защиты жителей правобережья Херсонской области от обстрелов врага.
- Также представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Андрей Ковалев сообщил, что подразделения Сил обороны осуществляют сейчас диверсионные и разведывательные операции на левобережье Днепра.
- Их цель – выяснить расположение путей логистического снабжения боеприпасов и ресурсов, складов и сосредоточения личного состава противника.