Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что успехи украинских сил на левом берегу Херсонской области имеют важное значение и могут изменить ситуацию на фронте. Однако все зависит от того, какие планы у украинского командования.

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"Плацдарм надежды"

На левобережье Херсонской области сложилась интересная ситуация: враг не может вытеснить оттуда украинскую группировку.

Здесь интересно будет наблюдать за тем, что будет происходить на "плацдарме надежды" – левом берегу Херсонской области. Если украинским командованием будет принято решение о передислокации туда и форсировании Днепра с большим количеством техники, не исключено, что там может лопнуть фронт врага. Это создаст много негативных последствий для него, а для нас – позитивные,

– отметил военный эксперт.

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Этот плацдарм имеет важное значение, однако его потеря не будет критической, поскольку он пока невелик, хотя в то же время добыт тяжелой ценой. В случае же его потери возвратиться на него будет очень сложно, потому что враг там все заминирует и создаст линии Суровикина.

"Этот вопрос подходов – какое мнение перевесит в нашем командовании. Украинские силы могут перейти в стратегическую оборону на зимний период и действовать малыми группами в атаках. Есть еще один вариант – до конца 2023 года расширить плацдарм на левобережье и атаковать врага. Ближайшее время покажет, какая именно позиция перевесит", – объяснил Александр Мусиенко.

Важно! Президент Украины поблагодарил за силу и "движение вперед" украинских воинов за действия на левом берегу Днепра, добавив – "слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость". Также Владимир Зеленский опубликовал фотокадры с украинскими защитниками, действующими на левобережье Херсона.

Ситуация на левобережье Херсонской области