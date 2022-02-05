ВСУ начали интенсивные учения с противотанковыми комплексами NLAW: мощные фото

Военные учебного центра "Десна" приступили к подготовке по применению противотанковых ракетных комплексов NLAW. Тренировки проходят в Черниговской области.

О тренировках, которые военнослужащие проводят с комплексами NLAW, в сети сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Военные учения с использованием NLAW

Украинские военные из 169 учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях,

– отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, Украина в середине января получила несколько партий военной помощи от Великобритании. В частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Противотанковые ракетные комплексы NLAW: что о них известно

NLAW – это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, которая позволяет уничтожать бронированную технику противника и поражать цели как на земле, так и в воздухе. Гранатомет одноразовый, он работает по принципу "выстрелил – забыл".

Комплекс весит всего 12,5 килограмма, а дальность стрельбы до 800 метров. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет всего 2-3 секунды.

Учения с использованием NLAW: Фото учебного центра "Десна"

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Текст сообщения Сухопутных войск ВСУ:

Ранее стало известно, что украинские военные учатся использовать американский противобункерный гранатомет M141 Bunker Defeat Munition. Учения проходят в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там уже завершают тренировку второй группы военнослужащих.

Военнослужащие 169 Учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.