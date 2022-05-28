ВСУ накрыли вражеский командный пункт на Донбассе: там было более 20 старших офицеров, – Арестович

Вооруженные Силы Украины 27 мая накрыли в Донецкой области передовой командный пункт врага. В тот момент там находились более 20 российских офицеров старших чинов.

Об этом в эфире ютуб-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что здание, где располагался командный пункт, было уничтожено полностью.

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Арестович рассказал о ситуации на линии фронта

По словам Арестовича, российские войска пытаются удерживать позиции на севере Харьковской области. Для этого они держат украинские подразделения в напряжении короткими обстрелами и не дают им наступать восточнее.

От Изюма россияне пытались наступать на Богородичное – в сторону Славянска. Эта попытка оказалась для них тщетной.

Вокруг Лимана продолжаются бои. Наши войска продолжают удерживать территории вокруг города. По обе стороны там активно работает артиллерия.

Враг пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Лисичанска и предпринял несколько попыток штурма. Они также остались безуспешными – украинские войска отразили атаки.

В Херсонской области ВСУ осуществили удачную контратаку в районе Давидового Брода. Кроме того, воздушные силы сбили там российский истребитель Су-35, который пытался перехватить украинские штурмовики.

Актуальные потери врага

За предыдущие сутки, 26 мая, украинские защитники нанесли врагу очередные потери. Они ликвидировали около 150 кафиров и уничтожили немало вражеской техники – 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники. В Генштабе ВСУ, отметили, что наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.

Благодаря этому общие потери врага по состоянию на утро 27 мая выглядят следующим образом:

личного состава – около 29 750 человек;

танков – 1322;

боевых бронированных машин – 3245;

артиллерийских систем – 623;

реактивных систем залпового огня – 201;

средств противовоздушной обороны – 93;

самолетов – 206;

вертолетов – 170;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503;

крылатых ракет – 115;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226;

специальной техники – 48.

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