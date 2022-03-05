ВСУ нанесли мощный удар по врагу в районе Херсона
5 марта 2022 , 13:43Читати новину українською
Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины мощно ударили по оккупантам. Потери врага в результате атаки уточняются.
Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович 5 марта. Он также сообщил о реальных потерях врага за время нападения на Украину.
Обратите внимание Тыл – это исторически слабое место красной армии, – Арестович
В районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу и сейчас его потери выясняются.
– говорит Арестович.
Также советник главы ОП озвучил количество погибших оккупантов. На данный момент, потери врага составляют более 10 тысяч человек.
Обращение Алексея Арестовича: смотрите видео
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