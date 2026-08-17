Для атаки на завод были использованы украинские ракеты. Об этом сообщили ВМС ВСУ.

Что известно об атаке?

Военно-морские силы провели совместную операцию по поражению вражеского объекта вместе с другими подразделениями Сил обороны. При ударе ВСУ использовали отечественные ракеты "Нептун".

Данные спутниковой разведки уже подтвердили точное попадание непосредственно в производственные цеха российского предприятия вблизи города Каменск-Шахтинский. Атакованный завод является ключевым элементом в обеспечении оккупационных войск.

Именно здесь производится твердое ракетное топливо, необходимое для функционирования реактивных систем залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также для других авиационных и ракетных комплексов врага.

Поражение этого промышленного объекта нарушает цепь изготовления жесткого ракетного топлива для вооруженных сил России, что существенно повлияет на снаряжение ракетных двигателей российских систем ПВО и РСЗО,

– заявили в ВМС.

Также военные пообещали продолжать уничтожать потенциал противника.