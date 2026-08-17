В Exilenova+ показали руины, оставшиеся после атаки.

Как выглядит Wildberries в Коледино

Логистический центр Wildberries в Коледино занимает площадь 229 500 квадратных метров. Также был зафиксирован один попадание в производственный корпус складского комплекса Wildberries.

Это был крупнейший хаб компании и один из ключевых узлов ее сети. Но теперь его "демилитаризовали" Силы обороны Украины.

Как выглядит Wildberries в Коледино после атаки / Фото Exilenova+

В Exilenova+ отметили, что на данный момент уничтожены почти все мегахабы компании. Остаются еще склады в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Удары по 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries свидетельствуют о неспособности России защитить их и демонстрируют недостаток средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в своем тылу.

Эти атаки, как отмечают в ISW, также создают дополнительное давление на экономику России, а также и без того перегруженную российскую "ПВО".