У Exilenova+ показали згарище, яке залишилося після атаки.

Як виглядає Wildberries в Коледіно

Логістичний центр Wildberries у Коледіно розкинувся на площі 229 500 метрів квадратних. Також було одне влучання у виробничий корпус складського комплексу Wildberries.

Це був найбільший хаб компанії та один із ключових вузлів її мережі. Але тепер його "демілітаризували" Сили оборони України.

Як виглядає Wildberries в Коледіно після атаки / Фото Exilenova+

В Exilenova+ зауважили, що наразі знищено майже усі мегахаби компанії. Залишаються ще склади у Казані, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Удари по 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries свідчать про нездатність Росії захистити їх та демонструють брак достатньої кількості засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури у своєму тилу.

Ці атаки, як зауважують в ISW, також створюють додатковий тиск на економіку Росії, а також і без того перевантажену російську "певео".