ВСУ нанесли точные удары по позициям россиян на Бахмутском направлении: красноречивое видео

Наши военнослужащие несколько раз атаковали оккупантов в районе Бахмута. Такими действиями украинские военные не дают врагу прорваться.

Соответствующие атаки оккупантам нанесла 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Видео было обнародовано в сети 19 октября.

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ВСУ успешно атаковали позиции врага

Украинские артиллеристы еще раз показали, что российским захватчикам здесь не рады,

– говорится в сообщении.

ВСУ показали, как уничтожают оккупантов: смотрите видео

Кроме того, наши защитники:

наносят чёткие удары по позициям россиян на Бахмутском направлении;

не дают оккупантам прорваться.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. В частности, в сутки 18 октября ВСУ ликвидировали 430 российских захватчиков.

Также известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже погибли 66 280 оккупантов. В частности, российские оккупанты потеряли:

танков – 2554 (+6) единицы;

боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;

РСЗО – 372 единицы;

средств ПВО – 189 (+1) единиц;

самолетов – 269 (+1) единиц

вертолетов – 242 единицы;

беспилотник оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единицы;

крылатых ракет – 323 (+5) единицы;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;

специальной техники – 146 (+2) единиц.

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