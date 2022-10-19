ВСУ нанесли точные удары по позициям россиян на Бахмутском направлении: красноречивое видео
Наши военнослужащие несколько раз атаковали оккупантов в районе Бахмута. Такими действиями украинские военные не дают врагу прорваться.
Соответствующие атаки оккупантам нанесла 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Видео было обнародовано в сети 19 октября.
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ВСУ успешно атаковали позиции врага
Украинские артиллеристы еще раз показали, что российским захватчикам здесь не рады,
– говорится в сообщении.
ВСУ показали, как уничтожают оккупантов: смотрите видео
Кроме того, наши защитники:
- наносят чёткие удары по позициям россиян на Бахмутском направлении;
- не дают оккупантам прорваться.
В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. В частности, в сутки 18 октября ВСУ ликвидировали 430 российских захватчиков.
Также известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже погибли 66 280 оккупантов. В частности, российские оккупанты потеряли:
- танков – 2554 (+6) единицы;
- боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;
- РСЗО – 372 единицы;
- средств ПВО – 189 (+1) единиц;
- самолетов – 269 (+1) единиц
- вертолетов – 242 единицы;
- беспилотник оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единицы;
- крылатых ракет – 323 (+5) единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;
- специальной техники – 146 (+2) единиц.
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