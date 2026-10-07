Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому Сеща и ряду военных объектов врага

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Сеща в Брянской области России, а также по ряду командных пунктов и складов оккупантов. Масштабные удары были нанесены в течение 6 октября и в ночь на 7 октября 2026 года.

Подробности сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение пунктов управления и баз беспилотников

Украинские подразделения провели атаки на объекты как на территории России, так и на временно оккупированных землях Украины. В настоящее время степень нанесенного ущерба российскому военно-воздушному объекту в Брянской области уточняется.

Помимо атакованного аэродрома, в районе населенного пункта Гринево Брянской области подразделения Сил обороны поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, в районе Елионки этой же области удару подверглась российская радиолокационная станция.

В районе временно оккупированного Донецка украинские силы поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских захватчиков. В то же время подразделения ВСУ нанесли удары по пунктам управления БПЛА в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области.

Командно-наблюдательные пункты российских войск были поражены в районах Украинской, Кураховки и Горняка Донецкой области. Силы обороны продолжают выводить из строя систему управления оккупационных войск на восточном направлении.

Удары по тыловой логистике в Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные нанесли точный удар по тыловому обеспечению врага. В районе Криничного поражен состав материально-технических средств подразделения оккупантов.

Еще один логистический объект захватчиков уничтожен в районе Кондрючего, где под удар попал состав горюче-смазочных материалов. Силы обороны Украины продолжают планомерно уничтожать военные объекты противника.

К тому же, страна-агрессорка несет потери и в живой силе. Так, украинские артиллеристы ликвидировали командира 11-го танкового полка России, майора Алексея Караваева, с позывным "Отец" во время его поездки на передовые позиции в Харьковской области. Всего же за сутки ВСУ уничтожили еще 1690 окупантов.