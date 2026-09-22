Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум стратегическим объектам нефтеперерабатывающей отрасли в российских городах Уфа и Самара. На территориях предприятий с совокупной мощностью переработки более 14 миллионов тонн нефти в год вспыхнули пожары.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, боевая работа по ключевым объектам российского агрессора продолжалась в течение минувших суток и в ночь на 22 сентября.
Что известно об атакованных НПЗ?
В Уфе, что в Республике Башкортостан, под удар попал завод "Башнефть-УНПЗ".
Это предприятие осуществляет глубокую переработку нефти и выпускает бензины, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы и серу. Годовая мощность этого завода составляет около 7,5 миллиона тонн сырья. Продукция данного объекта напрямую направляется на обеспечение потребностей российских воинских подразделений.
Второй целью украинских защитников стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самаре. Над операцией работали подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС и ГУР.
Предприятие входит в структуру компании "Роснефть" и перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти ежегодно. Завод производит более 30 наименований нефтепродуктов, в частности моторное топливо и мазут. После попаданий на территории объекта также был зафиксирован пожар.
Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации,
– подчеркнули в Генштабе.
Напомним, что после атаки 20 сентября НПЗ в Москве получил критические повреждения и полностью остановил переработку нефти. Это один из ключевых российских заводов.
По словам источников, после падения дронов на территории загорелись две основные установки первичной перегонки нефти. На восстановление их работы может потребоваться несколько недель.