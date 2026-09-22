Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум стратегическим объектам нефтеперерабатывающей отрасли в российских городах Уфа и Самара. На территориях предприятий с совокупной мощностью переработки более 14 миллионов тонн нефти в год вспыхнули пожары.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, боевая работа по ключевым объектам российского агрессора продолжалась в течение минувших суток и в ночь на 22 сентября.

Что известно об атакованных НПЗ?

В Уфе, что в Республике Башкортостан, под удар попал завод "Башнефть-УНПЗ".

Это предприятие осуществляет глубокую переработку нефти и выпускает бензины, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы и серу. Годовая мощность этого завода составляет около 7,5 миллиона тонн сырья. Продукция данного объекта напрямую направляется на обеспечение потребностей российских воинских подразделений.

Второй целью украинских защитников стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самаре. Над операцией работали подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС и ГУР.

Предприятие входит в структуру компании "Роснефть" и перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти ежегодно. Завод производит более 30 наименований нефтепродуктов, в частности моторное топливо и мазут. После попаданий на территории объекта также был зафиксирован пожар.

Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации,

– подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что после атаки 20 сентября НПЗ в Москве получил критические повреждения и полностью остановил переработку нефти. Это один из ключевых российских заводов.