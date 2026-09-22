ВСУ разбили склады и пусковые установки ударных БПЛА в России

Украинские военные успешно атаковали российскую базу хранения и запуска беспилотников на территории Орловской области. В результате удара враг потерял несколько складских помещений и специальные установки для запуска дронов.

Операция была проведена 21 сентября вблизи населенного пункта Цимбулова, сообщили в Генштабе. Там находился важный объект, где оккупанты готовили свои ударные самолеты к боевым вылетам.

Что удалось уничтожить

Во время атаки украинские силы зафиксировали попадания как минимум в 3 складских помещения, где вспыхнул пожар. Кроме того, существенные повреждения получили площадка для запуска реактивных беспилотников и 5 пусковых установок.

Силы обороны Украины систематически и в приоритетном порядке поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА,

– подчеркнули военные.

Главная цель этих действий заключается в том, чтобы лишить российскую армию возможности терроризировать мирные украинские города.

Напомним, что в ночь на 22 сентября Силы обороны также нанесли удары по "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевскому НПЗ в России. Совокупная мощность переработки на обоих объектах достигает более 14 миллионов тонн нефти в год.

После ударов там вспыхнули пожары.