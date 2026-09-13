Силы обороны нанесли ущерб объектам как на территории ВОТ, так и на территории России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о украинских ударах?

Украинские защитники нанесли удары по объектам захватчиков в нескольких регионах, в частности на временно оккупированных территориях и в Брянской области России.

Во временно оккупированном Донецке силы обороны успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного запуска российских ударных БПЛА.

В районах Железного Порта и Скадовска в Херсонской области, а также в Черноморском и Еленовке в оккупированном Крыму уничтожены наземные ретрансляторы. Враг использовал их для управления ударными дронами типа "Герань" и "Гербера". Кроме того, в Еленовке был поражен российский антенный комплекс.

Неспокойно было и на территории России. В Брянской области, возле населенного пункта Ревни, украинские военные обезвредили радиолокационную станцию сопровождения целей, а в районе Речицы нанесли удар по месту хранения вооружения и военной техники противника.

Напомним, что украинские защитники поразили два ЗРГК "Панцирь-С1" и оборонное предприятие. Также в начале сентября Силы обороны уничтожили железнодорожный мост в Крыму.