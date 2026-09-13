Сили оборони пошкодили об'єкти як на ТОТ, так і всередині Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про українські удари?

Українські захисники завдали ударів по об'єктах загарбників у кількох регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях та у Брянській області країни-агресорки. У тимчасово окупованому Донецьку сили оборони успішно уразили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску російських ударних БпЛА.

У районах Залізного Порту і Скадовська на Херсонщині, а також у Чорноморському та Оленівці в окупованому Криму знищені наземні ретранслятори. Ворог використовував їх для управління ударними дронами типу "Герань" та "Гербера". Крім того, в Оленівці вдалось уразити російський антенний комплекс.

У Брянській області, біля населеного пункту Рьовни, українські військові знешкодили радіолокаційну станцію супроводження цілей, а в районі Речиці завдали удару по місцю зберігання озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що українські захисники уразили два ЗРГК "Панцир-С1" та оборонне підприємство. Також на початку вересня Сили оборони знищили залізничний міст у Криму.