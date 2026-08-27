ВСУ нанесли удары по командным пунктам оккупантов в Донецке и по объектам в Крыму

Украинские военные нанесли очередную серию ударов по ключевым объектам российских оккупантов на фронте и в тылу. Под прицелом оказались важные пункты управления, военная техника и объекты критической инфраструктуры противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Каковы подробности проведенных операций?

В течение 26 августа и в ночь на 27 августа подразделения Сил обороны нанесли ракетные удары с воздуха по основным и запасным командным пунктам захватчиков в районе Донецка.

Кроме того, украинские защитники нанесли успешные удары по ремонтно-восстановительному подразделению россиян возле Чонгара в Херсонской области и пункту управления беспилотниками в Еленовке в аннексированном Крыму.

Также подверглись огневому поражению районы сосредоточения живой силы противника возле Новопетровки в Запорожской области и в Восходе на территории Крымского полуострова.

Подробности поражений и подтвержденные потери врага

В настоящее время степень нанесенного ущерба и точные потери оккупантов уточняются. В то же время в военном командовании поделились подтвержденными данными о предыдущих успешных операциях.

В частности, анализ дополнительных сведений показал, что во время атаки 25 августа на нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае России были повреждены технологическая установка ЭЛОУ АТ, установка газофракционирования и участок трубопровода.

В Генштабе отмечают, что системная работа по ключевым объектам российских захватчиков продолжается.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Силы обороны нанесли очередные успешные удары по оккупантам. Также защитники провели атаку на позиции с БПЛА, склады и ретрансляторы россиян.

К слову, 27 августа беспилотники атаковали Башкортостан. В Благовещенске, где расположен состав одного из крупнейших российских маркетплейсов Ozon, после атаки вспыхнул пожар.