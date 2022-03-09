ВСУ напомнили, как безопасно собирать и передавать информацию о передвижении врага
9 марта 2022 , 17:47Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Украинцы напоминают, что каждый может собирать и передавать данные о передвижении врага. Но делать это нужно осторожно, чтобы не подвергнуть себя опасности.
Об этом сообщают Вооруженные Силы Украины, ссылаясь на информацию Центра национального сопротивления.
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Как безопасно собирать и передавать информацию о передвижении врага: советы
- Не задавайте оккупантам прямых вопросов об их войсках, старайтесь не проявлять излишней агрессии во время разговоров. Но вместе с тем, старайтесь осторожно расспрашивать, откуда приехали или далеко ли ехали. Это касается и численности.
- Во время видео или фотосъемки старайтесь делать это максимально скрыто, осторожно, используя укрытия. При этом сразу надо придумать простую и вероятную легенду, что ты делаешь в этом месте.
- После передачи фото или видео удаляйте их с телефона. Старайтесь не вести записи, а запоминать те или иные вещи. По возможности все записи шифровать – заменять названия техники на что-нибудь другое, например на список покупок продуктов или лекарств.
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