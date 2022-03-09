Про це повідомляють Збройні Сили України, посилаючись на інформацію Центру Національного спротиву.
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Як безпечно збирати й передавати інформацію про пересування ворога: поради
- Не ставте окупантам прямих питань про їхні війська, намагайтеся не проявляти зайвої агресії під час розмов. Але водночас, намагайтеся обережно розпитувати звідки приїхали, або чи далеко їхали. Це стосується і чисельності.
- Під час відео або фотозйомки намагайтеся робити це максимально приховано, обережно, використовуючи якісь укриття. При цьому одразу вигадати просту і вірогідну легенду, що саме ти робиш в цьому місці.
- Після передачі фото чи відео, одразу видаляйте їх з телефону. Намагайтеся не вести записів, а запам’ятовувати ті чи інші речі. По можливості всі записи шифрувати – замінювати назви техніки на щось інше, наприклад на список покупок продуктів чи ліків.
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