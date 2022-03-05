ВСУ нарушили все планы россиян: орки в Луганской области срывают злобу на мирном населении

Российские оккупанты благодаря отваге украинских сил не смогли достичь ни одной своей поставленной цели. Кроме того, им пришлось встретиться с сумасшедшим сопротивлением мирного населения на всей территории Украины.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Украину, но им ничего не удается. Мужество украинских вооруженных сил и активное сопротивление местного населения рубят все их усилия под корень.

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Оккупанты срывают злобу

Поскольку все военные планы орков провалены, эти воины не нашли ничего лучшего, как срывать свою никчемную злобу на мирном населении. Из-за их низменной агрессии к гражданским сегодня пострадали Северодонецк, Лисичанск, впервые Рубежное, Попасная, горная община.

Также сообщается, что местное население не падает духом и ждет помощи ВСУ. Что касается гуманитарной помощи, то в Луганскую область уже прибыла одна партия, и вскоре будут еще.

Российским оккупантам до встречи с ВСУ стоит не вредить мирному населению, а сдаться в плен, чтобы спасти свои никчемные жизни.

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