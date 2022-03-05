Російські окупанти продовжують спроби захопити Україну, але їм нічого не вдається. Мужність українських збройних сил та активний опір місцевого населення рубають під корінь усі їхні зусилля.

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Окупанти зривають злобу

Оскільки усі воєнні плани орків провалені, то ці вояки не знайшли нічого кращого, як зривати свою нікчемну злобу на мирному населенні. Через їхню ницу агресію до цивільних сьогодні постраждали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, вперше Рубіжне, Попасна, гірська громада.

Також повідомляється, що місцеве населення не падає духом та чекає допомоги ЗСУ. Що стосується гуманітарної допомоги, то вже одна партія на Луганщину прибула, і незабаром будуть ще.

Російським окупантам до зустрічі зі ЗСУ варто не шкодити мирному населенню, а здатися в полон, щоб мати шанс врятувати своє нікчемне життя.

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