ВСУ нашли и ликвидировали россиян, обстрелявших колонны волонтеров под Черниговом

2 апреля 2022 , 20:55
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Виталия Шабунина

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских оккупантов, убивших волонтеров под Черниговом. Недавно на подъезде к Чернигову оккупанты расстреляли 2 колонны волонтеров.

Ликвидирована ДРГ, которая наводила огонь

О ликвидации россиян, убивших украинских волонтеров, сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Он отметил, что убийц нашли меньше, чем за сутки.

Узнайте больше На подъезде к Чернигову россияне расстреляли 2 колонны волонтеров: что известно о погибших

Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку,
– написал Шабунин.

Он отметил, что ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.

Враг обстрелял волонтеров: коротко

  • 31 марта стало известно, что российские оккупанты обстреляли колонну с волонтерами вблизи Чернигова.
  • Известно, что погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования НПУ имени Драгоманова Анастасия Тагирова.
  • Другой погибший – Алексей Антонов. Также погиб Богдан Стефанишин.

Достойно внимания – Оккупанты признались в изнасилованиях и поедании собак: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема