ВСУ нашли способ бить в тыл россиян, об этом свидетельствует серия взрывов в Мариуполе, – NYT
Источник:The New York Times
Вооруженные Силы Украины нашли способ атаковать российских окупантов в тылу. Об этом свидетельствуют взрывы во временно оккупированном Мариуполе.
Украинские военные атаковали тыловые базы поставок и склады боеприпасов россиян. Ведь взрывы в городе мощно раздавались вечером 21 февраля, ночью и 22 февраля.
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О чем свидетельствует атака ВСУ по врагу в Мариуполе
Издание отметило, что захватив город весной 2022 года, Россия превратила его в один из своих важнейших гарнизонов. В частности, потому, что украинцы не могли поразить оккупантов на таком расстоянии.
Очевидно, считалось, что Мариуполь расположен вне зоны действия предоставленных США мощных ракет в ближайшей украинской крепости возле разрушенного Угледара.
Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока неясно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается,
– сообщает издание.
Действительно, в нашем Генштабе 22 февраля заявили, что украинская авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла:
- 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов;
- 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам.
Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
Издание отметило, что это не первый раз, когда сообщалось о взрывах глубоко в тылу врага во время войны, но 22 февраля возник вопрос о произошедшем. Ведь раньше наши военные использовали для войны с оккупантами беспилотники, спецоператоров, работавших в тылу врага и широкую сеть лояльных к Киеву партизан.
Взрывы в Мариуполе: коротко
- Взрывы во временно оккупированном Мариуполе раздались вечером 21 февраля. Спустя время – ночью против 22 февраля и утром. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу захватчиков.
- По данным чиновника, зафиксировано попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя "с прекрасным откликом детонации" и в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК имени Ильича в Кальмиусском районе.
- После этого оккупанты подняли в небо самолеты и начали ныть о "новом оружии" ВСУ. Пропагандисты были в шоке и написали, что стоит ждать "хлопка".