Силы обороны наступают на двух важных направлениях и закрепляются, – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время наши защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага. Также они осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Что происходит на фронте

Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Генштабе рассказали, что наши Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Огромные потери россиян

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Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

ВСУ существенно подорвали наступательные и оборонные возможности России

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр поделилась хорошими новостями. По ее словам, нашим защитникам удалось подорвать возможности российских оккупантов на Южном направлении.

Маляр отметила, что за последние недели наши защитники на Юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось.