ВСУ научились сбивать не только ракеты, но и "Точку-У", – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Россия сегодня испытывает свои новые ракеты на наших территориях – это доказанный факт. Однако ВСУ справятся с этими вопросами.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны сообщил в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

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Мы сейчас научились не только их самолеты и вертолеты сбивать. Мы сейчас "Стингерами" научились сбивать "Точку-У". Это то, что сегодня произошло в Попасной в Луганской области,

– сказал Алексей Данилов.

"Наши военные зенитно-ракетным комплексом сбили "Точку-У" – это большое достижение. Это свидетельствует о том, что они здесь не пройдут", – добавил чиновник.