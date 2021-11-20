ВСУ научились защищаться, – Резников не верит, что Россия пойдет в наступление

Новый глава Минобороны Украины Алексей Резников не верит в то, что Россия может пойти в наступление на Украину. К тому же, за 8 лет войны ВСУ научились защищать свою территорию.

Об этом министр обороны сказал в интервью во время своего визита в Вашингтон.

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Резников подчеркнул, что наши ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки.

Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенные в себе, люди умеют защищать страну,

– сказал он.

Кроме того, он напомнил, что в Украине более 400 тысяч ветеранов, которые прошли через этот фронт и готовы стать на защиту своей земли.

"Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь, и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", – подчеркнул министр.

Есть ли российские войска на границе с Украиной

Отвечая на вопрос о накоплении войск России вблизи Украины, Резников отметил, что данные украинской, европейской и американской разведок совпадают, а оценки могут быть разными.

Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе

– констатировал глава Минобороны.

Он также отметил, что украинская сторона воспринимает эту информацию более спокойно. "Потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними согласен, потому что есть признаки эскалации".

Что этому предшествовало