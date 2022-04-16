ВСУ не дают оккупантам продвинуться вглубь Попасной
16 апреля 2022 , 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают крепко держать оборону в Луганской области. Они не позволяют врагу пройти вглубь Попасной.
Российские оккупанты непрерывно стреляют по Попасной. Об этом сообщили в Генштабе 16 апреля.
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Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытаются улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Успехов нет,
– говорится в сообщении.
На Северодонецком направлении враг тоже активизировался, чтобы истощить ВСУ. Но они крепко защищают.
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