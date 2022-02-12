В сети распространили фейк, что Украина обстреляла Донецк: в ВСУ возразили
На некоторых пророссийских ресурсах появилась информация о якобы взрывах на неподконтрольной Украине территории. В Вооруженных силах подчеркнули, что украинские бойцы не обстреливали Донецк и не планируют.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о якобы взрывах на неподконтрольной Украине территории и причастности к ним бойцов Вооруженных сил.
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Украинские военные не обстреливали Донецк
Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка,
– подчеркнул Залужный.
Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали.
Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.
В сети распространили информацию о якобы взрыве в Донецке
Ранее в сети начали писать, что жители Донецка якобы услышали мощный взрыв. Российские СМИ и подконтрольные государству-агрессору ресурсы из Украины начали писать, что причиной этого якобы стал "обстрел с украинской стороны".
Впоследствии представители боевиков заявили, что взрыва в Донецке не было. Он якобы прогремел на украинской стороне.Обратите внимание! Российские пропагандисты не остановились на том, что "увидели на Донбассе американских наемников", очередь дошла и до польских. О прибытии "польских наемников" на Донбасс сообщили в одной из так называемых "республик боевиков". Информацию после этого подхватили российские СМИ. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заверили, что это – очередной фейк.
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