В сети распространили фейк, что Украина обстреляла Донецк: в ВСУ возразили

На некоторых пророссийских ресурсах появилась информация о якобы взрывах на неподконтрольной Украине территории. В Вооруженных силах подчеркнули, что украинские бойцы не обстреливали Донецк и не планируют.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о якобы взрывах на неподконтрольной Украине территории и причастности к ним бойцов Вооруженных сил.

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Украинские военные не обстреливали Донецк

Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка,

– подчеркнул Залужный.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали.

Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

В сети распространили информацию о якобы взрыве в Донецке

Ранее в сети начали писать, что жители Донецка якобы услышали мощный взрыв. Российские СМИ и подконтрольные государству-агрессору ресурсы из Украины начали писать, что причиной этого якобы стал "обстрел с украинской стороны".

Впоследствии представители боевиков заявили, что взрыва в Донецке не было. Он якобы прогремел на украинской стороне.

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