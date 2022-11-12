После Херсона ВСУ не будут останавливаться: NYT назвал вероятное направление нового наступления

Украина сигнализирует, что после деоккупации Херсона будет продолжать наступать и отвоевывать свои земли. Хотя ряд аналитиков предполагали, что может быть затишье.

Военные намекают, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению через Запорожскую область в сторону Мелитополя. Издание отмечает, что это вызов для российских оккупантов, удерживающих часть Юга.

Кстати Мы не холодильная камера, – Данилов ответил, заморозятся ли боевые действия после освобождения Херсона

Контратаки по другим направлениям

Командир противотанкового подразделения, которое обороняет боевой город Бахмут Андрей Михейченко объяснил, что логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед.

Думаю, будут контратаки и на других направлениях, чтобы противник не успел опрокинуть резервы и заблокировать удары.

– говорит Михейченко.

На Востоке украинские силы продолжают продвигаться вперед и отражают неоднократные попытки России захватить такие города как Бахмут и Павловка. На Юге украинские бойцы наносят глубокие удары в тылу российских войск, прежде чем они смогут осесть и построить оборону на левом берегу Днепра.

Аналитики прогнозировали паузу

Бывшие западные военнослужащие также прогнозируют, что Украина добьется дальнейших успехов на Юге, поскольку российский моральный дух и организация распадутся.

Хотя некоторые аналитики предполагают, что обе стороны могут принять оперативную паузу из-за погодных условий: грязи, влаги и холода, а также из-за того, что бои в Херсоне были чрезвычайно изнурительными. Говорят, что полномасштабные боевые действия возобновятся весной.

Данилов ответил, заморозятся ли боевые действия

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что президент поставил задачу – освобождение от российских оккупантов всех украинских территорий. Чиновник заверил, что его выполнят, нужно только время.

Поэтому Данилов остроумно ответил на вопрос, будет ли заморозка войны после освобождения Херсона. Он подчеркнул, что мы не холодильная камера, потому не можем ничего замораживать. ВСУ будут освобождать территории независимо от погоды или времени года. Никакой остановки допускать не могут, пока наши люди страдают в оккупации.

Смотрите больше – безумные потери оккупантов: видео