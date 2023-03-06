Россияне побуждают ВСУ к отходу из Бахмута: почему им это не удается

Ситуация в Бахмуте. Украинские войска держат большую часть города, включая центр. Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это, скорее, вопрос ротации, а не общий приказ на отход.

Почему ВСУ остаются в Бахмуте

Здесь все еще продолжают вести боевые действия значительное количество наших войск. Есть и люди, и техника.

Актуально Бахмут – не Сталинград: стоит ли и дальше защищать город

Враг захватил восточную часть города к реке Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход Бахмута. Борьба идет за путь поставок, который остается. Этот путь расположен под обстрелами противника.

Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, и поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути ухода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам.

Удержание города для нас в условиях ограниченного сообщения не выгодно сейчас с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии – украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как всегда. В отличие от Херсона, Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска, из которых россияне сбежали, украинцы города без длительного сопротивления не оставляют.

Противник вынужден дорого платить, и медленно уходит от посадки к посадке, от дома к дому.

В чем преимущество украинских воинов под Бахмутом

Каждый, кто сражается в городе в невыгодных условиях, надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северского, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.

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Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. Там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. У нас есть преимущество благодаря более качественным, мотивированным и выносливым людям. Но война – это столкновение двух систем, и не только от солдат все зависит.