ВСУ – недалеко от Херсона, но бои будут тяжелыми, – The Economist

Вооруженные Силы Украины продвигаются на Юге и приближаются к Херсону. По данным британской прессы, бои за город будут тяжелыми, поскольку российские захватчики будут сильно сопротивляться и могут использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

Британское издание отмечает, что сейчас Вооруженные Силы Украины не проводят масштабного контрнаступления, однако уже могут похвастаться определенными тактическими достижениями. К примеру, наши воины освобождают занятые оккупантами населенные пункты и продвигаются все ближе к Херсону.

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Боевым действиям мешают мирные жители

Многие из временно оккупированной территории из-за безжалостных боевых действий ищут способ уехать в более безопасные регионы. Например, многодетные супруги из села Довговое решили рискнуть и вместе с 5 маленькими детьми выбирались из оккупации на лодке.

Сейчас украинские войска близятся к Херсону. Издание отмечает, что это не похоже на масштабное контрнаступление, однако ситуация может измениться даже уже в течение следующих двух недель.

Иностранные журналисты пообщались с украинскими военными. Наши защитники отмечают – у россиян, к сожалению, немалый человеческий ресурс. Однако, по словам военных, ключевой проблемой для масштабного контрнаступления является то, что многие мирные жители остались на оккупированных территориях и не уехали. Российские оккупанты могут использовать украинцев как живой щит, что существенно усложняет ведение боевых действий.

Оккупанты вербуют местных жителей

Небольшое количество местных жителей Херсонской области сотрудничает с оккупантами, однако случаи работы на врага уже выявляли. Например, оккупанты вербуют 15-летних девушек.

Также военные рассказали случай, когда удалось обнаружить коллаборанта. У мужчины на телефоне была только одна программа – обычная игра. Однако, как выяснилось, это не игра, а программа для передачи координат и получения криптовалюты.

Издание отмечает, что во время контрнаступления ВСУ будут жестокие бои. Однако сопротивление местного населения будет расти, поэтому против оккупантов будут бороться и партизаны.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Украинским войскам удалось освободить поселок Ивановка Херсонской области. Оккупанты пытались его отбить, однако безрезультатно.

Боясь контрнаступления ВСУ, оккупанты сосредотачиваются на оборудовании позиций и укреплений. По данным Генштаба, с территории Крыма в Херсонскую область россияне завезли 17 вагонов боеприпасов.

Больше о ситуации на Херсонщине и других направлениях на фронте вы можете посмотреть на карте боевых действий.

Сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 4 июля: смотрите видео