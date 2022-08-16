Глобальный парадокс, – Зеленский о невозможности платить зарплату ВСУ деньгами от партнеров

Наши партнеры оказывают огромную помощь героическим воинам ВСУ. Правда, международную финансовую помощь нельзя направлять на нужды нашей армии.

Военная помощь партнеров уже создала для российских оккупантов очень много проблем. Впрочем, нашим героическим воинам кроме современного оружия нужно достойное финансовое вознаграждение, и с этой задачей Украине приходится справляться своими силами.

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Украинским военным нельзя платить с финансовой помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сообщил, что с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов Украина теряет от 5 до 7 миллиардов долларов. Финансовая помощь партнеров крайне важна в таких условиях, но она не позволяет эффективно решать главную задачу, стоящую перед Украиной – борьбу с российскими оккупантами.

Знаете, те деньги, которые нам дают наши партнеры, мы не можем тратить на зарплату военным. Во всем этом есть некий глобальный феномен. Мне нужны деньги, чтобы я не потерял свою страну. Но я не могу потратить эти деньги на зарплату военным,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что люди, идущие защищать свою землю и цивилизованный мир от россиян, не должны думать о материальном обеспечении, поэтому Украина каждый месяц должна заботиться, чтобы воины ВСУ получали достойную зарплату.

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