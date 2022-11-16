ВСУ ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра и Кинбурнской косе: потери врага
Источник:ОК "Юг"
Украинские герои продолжают наносить российским оккупантам колоссальные потери. Защитники Юга 15 ноября ликвидировали почти 2 десятка захватчиков.
Каждый день на концерт к Кобзону отправляются сотни оккупантов. Враг несет потери по всем направлениям фронта.
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Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более полусотни огневых задач,
– говорится в сообщении.
Удалось минуснуть:
- 17 оккупантов;
- 15 единиц автобронетехники;
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Также воины ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов захватчиков в Новой Каховке и Олешках.
Общие потери врага
По состоянию на 15 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 82 080 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 2861 (+13) единицу,
- боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,
- артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,
- РСЗО – 393 единицы,
- средств ПВО – 208 (+2) единиц,
- самолетов – 278 единиц,
- вертолетов – 261 единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,
- крылатых ракет – 399 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,
- специальной техники – 160 единиц.
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