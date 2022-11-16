ВСУ ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра и Кинбурнской косе: потери врага

Украинские герои продолжают наносить российским оккупантам колоссальные потери. Защитники Юга 15 ноября ликвидировали почти 2 десятка захватчиков.

Каждый день на концерт к Кобзону отправляются сотни оккупантов. Враг несет потери по всем направлениям фронта.

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Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более полусотни огневых задач,

– говорится в сообщении.

Удалось минуснуть:

17 оккупантов;

15 единиц автобронетехники;

2 самоходные артиллерийские установки;

разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Также воины ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов захватчиков в Новой Каховке и Олешках.

Общие потери врага

По состоянию на 15 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 82 080 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 2861 (+13) единицу,

боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,

артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средств ПВО – 208 (+2) единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,

специальной техники – 160 единиц.

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