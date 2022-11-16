Щодня на концерт до Кобзона вирушають сотні окупантів. Ворогу завдають втрат на всіх напрямках фронту.
Зауважте Приманка не спрацювала: ЗСУ розгромили під Херсоном ворожу позицію за допомогою ракет HARM
Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси і виконали понад пів сотні вогневих завдань,
– мовиться у повідомленні.
Вдалося мінуснути:
- 17 окупантів;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Також воїни ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів окупантів у Новій Каховці та Олешках.
Загальні втрати ворога
Станом на 15 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 82 080 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 2861 (+13) одиницю;
- бойових броньованих машин – 5773 (+25) одиниці;
- артилерійських систем – 1850 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 393 одиниці;
- засоби ППО – 208 (+2) одиниць;
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 261 одиницю;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) одиниць;
- крилаті ракети – 399 одиниць;
- кораблі та катери – 16 одиниць.
Зауважте – звернення Володимира Зеленського 15 листопада: дивіться відео