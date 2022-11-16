Щодня на концерт до Кобзона вирушають сотні окупантів. Ворогу завдають втрат на всіх напрямках фронту.

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Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси і виконали понад пів сотні вогневих завдань,

– мовиться у повідомленні.

Вдалося мінуснути:

17 окупантів;

15 одиниць авто-бронетехніки;

2 самохідні артилерійські установки;

розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Також воїни ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів окупантів у Новій Каховці та Олешках.

Загальні втрати ворога

Станом на 15 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 82 080 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 2861 (+13) одиницю;

бойових броньованих машин – 5773 (+25) одиниці;

артилерійських систем – 1850 (+11) одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засоби ППО – 208 (+2) одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиницю;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 399 одиниць;

кораблі та катери – 16 одиниць.

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