ВСУ обнаружили и уничтожили крылатую ракету типа "Х", которую оккупанты выпустили по Одессе.
Источник:Воздушное командование "Юг"
Украинским защитникам удалось обнаружить и уничтожить ракету, выпущенную истребителем оккупантов по Одессе. Военные призвали граждан не пренебрегать объявлениями воздушной тревоги и соблюдать осторожность.
В воздушном командовании "Юг" сообщили, что днем 16 мая украинские военные обнаружили крылатую ракету типа "Х". Ракету, выпущенную из вражеского истребителя в направлении города Одессы, успешно уничтожили украинские защитники.
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Очередная крылатая ракета летела в сторону Одессы, сообщили в ведомстве, но не достала до цели – военные воздушного командования уничтожили вражеский снаряд.
Что за ракету выпустили по Одессе
Российский истребитель выпустил по городу крылатую ракету типа "Х" – это советский сверхзвуковой противокорабельный снаряд. По Одессе собирались ударить ракетой, предназначенной для уничтожения авианосцев и других кораблей.
В командовании "Юг" призывали обращать внимание на воздушные тревоги и уходить в укрытие.
Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге. Держим строй! Слава Украине!
– написали в ведомстве.
Не следует игнорировать воздушные тревоги
Воздушные тревоги раздаются по всей стране, и независимо от вашего местоположения стоит обращать на них внимание – Россия может нанести удар в любое время и где угодно. Так что не стоит пренебрегать объявлением воздушной тревоги – лишний поход в укрытие может спасти жизнь.
Что делать во время воздушной тревоги
- Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.
- Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.
- Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям и помочь им добраться до безопасного места.
- В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.
- Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.
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