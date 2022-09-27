На Юге ВСУ уничтожили вражеский пункт развертывания "Буков": нанесли по оккупантам более 140 ударов
Источник:Оперативное командование "Юг"
Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой ВСУ. Украинские военные уничтожили важный для оккупантов пункт развертывания "Буков" в Бериславском районе, а также вражескую технику недалеко от Любимовки.
Оккупанты дальше пытаются возобновить движение через Днепр. Однако вооруженные силы держат ситуацию под контролем.
На Юге ВСУ удалось за день уничтожить три российских ЗРК "Панцирь-С1" и 4 склада боеприпасов
Ситуация на юге страны
ВСУ продолжают уничтожать склады и технику врага. Более 140 ударов нанесли наши войска по противнику.
Россияне мстят, обстреливая жилые районы и инфраструктуру:
- В ночь на 27 сентября они нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Николаева;
- Обстреляли центр города двумя реактивными снарядами залпового огня "Смерч";
- Впоследствии, запустили 6 ракет по промышленной зоне Николаева и вблизи детской школы;
- На протяжении ночи оккупанты били по Никопольскому району артиллерией. Около 90 снарядов ударили по 3 населенным пунктам;
- В Никополе повреждено 15 частных домов, в Марганце – 10 домов, детская спортивная школа, газопровод и линия электропередач.
К счастью, погибших или пострадавших нет. ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона-камикадзе.
Что происходит на Юге страны по состоянию на 27 сентября: смотрите видео
Темой Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ
Потери противника по состоянию на 27 сентября
- ликвидировано личного состава – 55 750 (+550),
- танков – 2 306 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
- РСЗО – 331 (+1) единиц, средства ПВО – 175 (+3) единицы,
- самолетов – 261 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7)
- крылатых ракет – 241 единица,
- кораблей, катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
- специальной техники – 131 единица.,
Обратите внимание – Новости с фронта: смотрите видео